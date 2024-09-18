Иностранные дипломаты ознакомились со строительством населенного пункта и образовательного комплекса в Кяльбаджаре

Аккредитованные в Азербайджане дипломаты, военные атташе и руководители международных организаций ознакомились с ходом строительства нового населенного пункта и городского образовательного комплекса в Кяльбаджаре.

Аккредитованные в Азербайджане дипломаты, военные атташе и руководители международных организаций ознакомились с ходом строительства нового населенного пункта и городского образовательного комплекса в Кяльбаджаре.

Как сообщает Report, гостям предоставили подробную информацию о проекте образовательного комплекса.

На территории комплекса общей площадью более 2,2 га будут созданы детский сад на 80 мест, профессиональные мастерские, организованы STEAM зона, пространство для дошкольной подготовки и другие необходимые объекты.

Отмечено, что на территории комплекса также строится школа на 528 ученических мест.

Кроме того, представителям дипломатического корпуса рассказали, что на территории населенного пункта будет создана вся необходимая инфраструктура для возвращения бывших вынужденных переселенцев.

Напомним, что 2 сентября президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проводимыми в Кяльбаджарском городском образовательном комплексе.