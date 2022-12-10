Иностранные дипломаты и военные атташе посетили Зангилан и Губадлы

10 декабря члены дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджанской Республике, в том числе военные атташе, совершили поездку в Зангиланский и Губадлинский районы.

10 декабря члены дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджанской Республике, в том числе военные атташе, совершили поездку в Зангиланский и Губадлинский районы.

Как передает Report, в поездке приняли участие сотрудники до 70 посольств и свыше 10 международных организаций, резиденции которых находятся в Баку и Анкаре, - послы, руководящие лица и другие дипломаты, военные атташе, а также представители соответствующих государственных структур Турции.

В целом до 150 участников на самолетах из Баку и Анкары прибыли в Зангиланский международный аэропорт.

Отметим, что самолет из Анкары вошел в историю, как первый международный пассажирский рейс, прибывший в Зангиланский международный аэропорт, официальное открытие которого состоялось 20 октября при участии президентов Азербайджана и Турции.

Другое историческое событие связано с визовыми процедурами. Так, впервые в истории Зангиланского аэропорта визы иностранным гражданам были оформлены на месте посредством системы “ASAN Viza”.

Сначала дипломаты и военные атташе ознакомились с Зангиланским международным аэропортом. Директор аэропорта Вюгар Гасанов проинформировал гостей об аэропорте.

Поездка продолжилась брифингом, посвященным проделанной работе и предстоящим планам в рамках первой Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории на основании Распоряжения Президента Азербайджана от 16 ноября 2022 года.

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев подробно проинформировал об истории, демографическом состоянии, стратегическом значении и экономическом потенциале Зангиланского и Губадлинского районов, отметил большой ущерб, причиненный за почти 30-летний период оккупации. Хикмет Гаджиев отметил, что после освобождения наших земель от оккупации доблестной Азербайджанской армией под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, на этих территориях началось проведение широкомасштабной работы по восстановлению и реконструкции, довел до внимания позицию нашей страны по минной проблеме, Зангезурскому коридору и мирной повестке дня Азербайджана.

Затем с презентацией о генеральных планах городов Зангилан и Губадлы выступил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

Другие выступившие – спецпредставители Президента Азербайджанской Республики по Зангилану, Карабаху и Шуше Вахид Гаджиев, Эмин Гусейнов и Айдын Керимов проинформировали гостей о проводимой работе

После брифинга участники отправились в город Зангилан. По дороге на территории русла реки Охчучай представитель Министерства экологии и природных ресурсов проинформировал гостей об экологическом терроре, совершенном Арменией и рядом зарубежных компаний, целенаправленно сливающих в воду отходы, причиненном ущербе.

В городе Зангилан участники ознакомились с масштабом разрушений, совершенных Арменией, проводимой в настоящее время работой по восстановлению и реконструкции, в том числе новой мечетью, возводимой Фондом Гейдара Алиева, а также проектами первого жилого здания, школы и др.

Затем гости, приехавшие в село Агалы Зангиланского района, были проинформированы о проекте «Умное село», сельской инфраструктуре, гидроэлектростанции типа турбины Архимеда.

Поездка продолжилась в городе Губадлы. Здесь гости ознакомились с работой по восстановлению и реконструкции, проводимой в разрушенном городе, посмотрели городской центр и реализуемые инфраструктурные проекты.

В заключение участвовавшие в поездке послы и руководящие лица, другие члены дипломатического корпуса и военные атташе, а также представители государственных структур Турецкой Республики вылетели из Зангиланского международного аэропорта специальными чартерными рейсами в Баку и Анкару.