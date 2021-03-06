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Иностранные дипломаты и военные атташе посетили село Мердинли в Физули

Иностранные дипломаты и военные атташе посетили село Мердинли в Физули Армяне использовали мечеть как хлев
Внешняя политика
6 марта 2021 г. 12:02
Иностранные дипломаты и военные атташе посетили село Мердинли в Физули

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева 6 марта организовано посещение освобожденных от оккупации территорий представителями дипкорпуса в нашей стране. Цель визита - показать следы вандализма и преступлений, совершенных вооруженными силами Армении на наших исконных землях.

Как передает Report, дипломатов и военных атташе сопровождают помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков, заместитель министра иностранных дел, ректор Университета АДА Хафиз Пашаев и др.

Главы дипкорпуса в Азербайджане, военные атташе и журналисты прибыли в освобожденное от армянской оккупации село Мердинли Физулинского района, ознакомились с текущим состоянием местной мечети.

Проинформировавший об армянском вандализме помощник президента Хикмет Гаджиев отметил, что один из наглядных примеров того, какие зверства чинили наши бесславные соседи, – мечеть в Мердинли. Армяне использовали мечеть как хлев, оскорбляя религиозные чувства не только азербайджанского народа, но и всех мусульман.

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Версия на английском языке Foreign diplomats and military attachés visit Merdinli village of Fuzuli
Версия на азербайджанском языке Xarici diplomatlar və hərbi attaşelər Füzulinin Merdinli kəndində olublar

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