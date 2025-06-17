Иностранные дипломаты были проинформированы о реализации программы "Великое возвращение"

Иностранным дипломатам была предоставлена информация о процессе реализации программы "Великое возвращение" и решении проблемы вынужденных переселенцев.

Иностранным дипломатам была предоставлена информация о процессе реализации программы "Великое возвращение" и решении проблемы вынужденных переселенцев в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев, встреча прошла в рамках программы повышения квалификации дипломатов, организованной Агентством международного развития при МИД Азербайджана и Университетом ADA.

Заместитель председателя Госкомитета Фуад Гусейнов выступил перед дипломатами из 27 стран, рассказав о последствиях армянской оккупации, о более 1 млн беженцев и вынужденных переселенцев, о текущих шагах по их возвращению в родные края.

Участникам также представили информацию о масштабных проектах в освобожденных районах и о социологических исследованиях, проводимых среди граждан, переселившихся на эти территории. Отдельно было отмечено, что минная угроза остается серьезным препятствием для возвращения населения.

В завершение мероприятия были представлены документальный фильм и видеоматериалы о ходе восстановительных работ.