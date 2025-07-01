Иностранцам в Азербайджане дали срок до 31 июля для решения вопроса пребывания

Иностранцам в Азербайджане дали срок до 31 июля для решения вопроса пребывания

Государственная миграционная служба Азербайджана выступила с обращением к иностранным гражданам и лицам без гражданства, чей срок временного пребывания в стране был продлен.

Как сообщили Report в ведомстве, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся в Азербайджане с 24 марта 2020 года, чье пребывание было признано законным из-за невозможности покинуть страну в связи с пандемией COVID-19, должны до 31 июля либо обратиться в Государственную миграционную службу для получения разрешения на временное проживание (при наличии одного из оснований, указанных в статье 45 Миграционного кодекса), либо покинуть территорию страны.