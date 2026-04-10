Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Инга Ругинене: Мы оценили потенциал для развития отношений Литвы и Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

    • 10 апреля, 2026
    • 13:38
    Азербайджан и Литва обладают значительным потенциалом для развития сотрудничества в широком спектре сфер - от энергетики, сельского хозяйства до обороны и образования.

    Об этом в интервью Report заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

    "Вчера был довольно насыщенный день: у нас состоялись серьезные обсуждения на встречах с президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым. Сегодня у меня запланирована встреча с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Рада, что мы [на вчерашних встречах] нашли много общих точек соприкосновения и увидели возможности для развития сотрудничества в различных сферах - от обороны до образования. Также мы обсудили возможности укрепления сельскохозяйственного сектора и энергетики", - сказала она.

    Премьер добавила, что Азербайджан прилагает значительные усилия для надежных поставок энергоресурсов в Европу.

    Ругинене также выразила надежду на то, что сотрудничество между Баку и Вильнюсом будет сохраняться и развиваться, принося конкретные и значимые результаты для обеих стран.

    Говоря об одном из механизмов, способствующих укреплению сотрудничества между странами, глава правительства отметила межправительственную комиссию (МПК).

    "Мы [с азербайджанской стороной] договорились, что по возвращению домой и дам поручения министрам в Литве установить двусторонние контакты с соответствующими министрами здесь (в Азербайджане - ред.). Им нужно провести "домашнюю работу": встретиться, обменяться опытом, обсудить, как они могут поддерживать друг друга и в каких направлениях возможно развитие. После этого мы сможем говорить о встрече правительственных делегаций", - добавила она.

    Инга Ругинене подчеркнула, что это ее не первый визит в Азербайджан, но первый в качестве премьера Литвы.

    "Это мой первый визит в Азербайджан в качестве премьер-министра. И это мой первый визит за пределы стран ЕС в этом статусе. Ранее я уже бывала в Баку. Поэтому я очень рада снова вернуться сюда, увидеть улыбчивых, открытых людей. Я помню свои предыдущие визиты в Баку и те теплые чувства, которые увезла с собой домой. И сейчас могу сказать, что Баку не изменился - люди по-прежнему открытые, улыбчивые и очень теплые", - заявила она.

    Инга Ругинене Интервью Report Азербайджано-литовские отношения Ильхам Алиев Али Асадов
