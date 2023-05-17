Информцентру в Латвии подарены книги о победе в Отечественной войне

В рамках визита в Латвию представителей азербайджанского парламента Камрана Байрамова и Асима Моллазаде состоялась встреча с председателем Союза местных и региональных властей Латвии Гинцем Каминскисом.

В рамках визита в Латвию представителей азербайджанского парламента Камрана Байрамова и Асима Моллазаде состоялась встреча с председателем Союза местных и региональных властей Латвии Гинцем Каминскисом.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено наличие 14 соглашений и протоколов о сотрудничестве между местными органами власти и муниципалитетами двух стран и наличие широкого потенциала для развития этих связей.

Также была подчеркнута необходимость дальнейшего продолжения сотрудничества и обмена опытом в этой сфере.

Обсуждены вопросы установления и развития связей местных и региональных органов власти Латвии с органами управления населенных пунктов, входящих в Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы.

Депутаты Милли Меджлиса также посетили азербайджанский Информационный центр, действующий при академической библиотеке Латвийского университета.

Они передали азербайджанскому Информационному центру книги, отражающие последствия армянской оккупации, а также нашу славную победу в Отечественной войне.

Во всех встречах принимал участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов.