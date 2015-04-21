Мохсен Пакайин: Информация об отправке Ираном оружия в Йемен не имеет под собой почвы

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ "Информация об отправке Ираном оружия в Йемен не имеет под собой почвы. Я заявляю официально, что Иран не имеет ничего общего с событиями в Йемене". Как сообщает Report, об этом заявил посол Ирана в Азербайджана Мохсен Пакайин, комментируя вопрос по поводу направления американского боевого корабля в территориальные воды Йемена для якобы предотвращения поставок иранского оружия в Йемен.

По его словам, если США волнуются вопросом отправки оружия в Йемен, то было бы лучше, если США предотвратили бомбежки Йемена со стороны Саудовской Аравии: "События в Йемене произошли в результате внутриполитичес ких разборок. Мы считаем, что не было никакой необходимости в иностранном вмешательстве. Вмешательство в Йемен противоречит международным законам. Одна страна решила, что может вводить войска в соседнюю страну, что противоречит международному праву".

Дипломат отметил, что в результате этих бомбежек умирают невинные люди, разрушаются больницы, школы и другие важные объекты.

М.Пакайин добавил, что Иран представил свой план по урегулированию конфликта в Йемене.

"Во-первых, необходимо немедленно приостановить военное противостояние в Йемене. Во-вторых, провести обсуждения за одним столом. В-третьих, доставить гуманитарный груз в Йемен, а в-четвертых, установить государство на основе волеизъявления йеменского народа. По сей день Россия поддерживала этот план. Мы считаем, что США не смогут преуспеть в Йемене, как это было в Сирии", - заявил посол.