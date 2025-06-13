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Информация о пострадавших гражданах Азербайджана в Иране не поступала

Информация о пострадавших гражданах Азербайджана в Иране не поступала Информация о пострадавших гражданах Азербайджана в Иране не поступала
Внешняя политика
13 июня 2025 г. 12:14
Информация о пострадавших гражданах Азербайджана в Иране не поступала

Информация о наличии граждан Азербайджана среди пострадавших в результате атак Израиля на Иран не поступала.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на запрос Report.

"На горячие линии не поступала информация о пострадавших гражданах Азербайджана", - отметил он.

Отметим, что в ночь на 13 июня Израиль осуществил операцию "Rising Lion" против Ирана. В частности, ВВС Израиля атаковали военные и ядерные объекты Ирана. В результате израильских ударов погибли глава Генштаба ВС Ирана, глава КСИР, ряд других военачальников, а также ученые-ядерщики. Кроме этого, в результате ударов есть погибшие среди гражданского населения Ирана.

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Версия на английском языке No reports about presence of Azerbaijani citizens among casualties in Iran - OFFICIAL
Версия на азербайджанском языке İranda Azərbaycan vətəndaşlarının zərər çəkməsi ilə bağlı məlumat daxil olmayıb - RƏSMİ

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