Информация о пострадавших гражданах Азербайджана в Иране не поступала

Информация о пострадавших гражданах Азербайджана в Иране не поступала

Информация о наличии граждан Азербайджана среди пострадавших в результате атак Израиля на Иран не поступала.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на запрос Report.

"На горячие линии не поступала информация о пострадавших гражданах Азербайджана", - отметил он.

Отметим, что в ночь на 13 июня Израиль осуществил операцию "Rising Lion" против Ирана. В частности, ВВС Израиля атаковали военные и ядерные объекты Ирана. В результате израильских ударов погибли глава Генштаба ВС Ирана, глава КСИР, ряд других военачальников, а также ученые-ядерщики. Кроме этого, в результате ударов есть погибшие среди гражданского населения Ирана.