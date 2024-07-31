О нас

Информация об ограничениях на проведение в Баку свадеб из-за COP29 не имеет оснований

Информация об ограничениях на проведение в Баку свадеб из-за COP29 не имеет оснований Информация о переносе свадеб во дворцах торжеств Баку в связи с проведением в ноябре 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) не имеет оснований.
Внешняя политика
31 июля 2024 г. 21:14
Информация об ограничениях на проведение в Баку свадеб из-за COP29 не имеет оснований

Информация о временных ограничениях на проведение свадеб во дворцах торжеств Баку в связи с запланированной в ноябре в столице 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) не имеет оснований.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Азербайджанской операционной компании COP29.

Было отмечено, что в последние дни в медиапространстве публикуются статьи различного содержания о приостановке деятельности дворцов торжеств в связи с планируемой в ноябре в Баку конференцией COP29, а также об ограничениях на проведение свадеб в течение упомянутого времени.

"Опубликованные новости не соответствуют действительности. Сообщаем, что профильные органы не давали каких-либо указаний о применении ограничений на проведение свадебных церемоний во дворцах торжеств в связи с конференцией COP29. Призываем общественность ориентироваться на новости, ссылающиеся на официальные источники", - заявили в компании.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке COP29-a görə Bakıdakı şadlıq saraylarında toyların keçirilməsinin təxirə salınması barədə yayılan məlumatlar əsassızdır

Экслюзивные новости

Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
31 июля 2024 г. 13:45
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
31 июля 2024 г. 12:15
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
31 июля 2024 г. 10:11
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06
Рафал Поборски: Я был рядом с азербайджанским народом и в сложные, и радостные дни
Рафал Поборски: Я был рядом с азербайджанским народом и в сложные, и радостные дни
30 июля 2024 г. 13:40
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
29 июля 2024 г. 12:59
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
26 июля 2024 г. 13:15
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
24 июля 2024 г. 15:53
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
23 июля 2024 г. 16:19
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
23 июля 2024 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi