Информация об ограничениях на проведение в Баку свадеб из-за COP29 не имеет оснований

Информация о временных ограничениях на проведение свадеб во дворцах торжеств Баку в связи с запланированной в ноябре в столице 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) не имеет оснований.
Об этом сообщили
Было отмечено, что в последние дни в медиапространстве публикуются статьи различного содержания о приостановке деятельности дворцов торжеств в связи с планируемой в ноябре в Баку конференцией COP29, а также об ограничениях на проведение свадеб в течение упомянутого времени.
"Опубликованные новости не соответствуют действительности. Сообщаем, что профильные органы не давали каких-либо указаний о применении ограничений на проведение свадебных церемоний во дворцах торжеств в связи с конференцией COP29. Призываем общественность ориентироваться на новости, ссылающиеся на официальные источники", - заявили в компании.