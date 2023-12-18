Информационное агентство Report удостоено медиа-премии тюркского мира

Информационное агентство Report удостоено премии Европейской ассоциации тюркской прессы и журналистов за свой вклад в области медиа в тюркском мире.

Информационное агентство Report удостоено премии Европейской ассоциации тюркской прессы и журналистов за свой вклад в сферу медиа в тюркском мире.

Как сообщает французское бюро Report, награждение прошло в рамках 3-го "Европейского саммита тюркских СМИ" в Нойкирхен-Влюйне, Германия, собирающего журналистов и представителей медиа-организаций тюркского мира.

Награду вручил глава Европейской ассоциации тюркской прессы и журналистов Али Паша Акбаш.

Участникам саммита был показан видеоролик, рассказывающий об оперативности и объективности новостей информационного агентства Report, вкладе агентства в плане донесения правды до мирового сообщества и борьбы с фейковыми новостями, направленными против тюркского мира.