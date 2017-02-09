Индонезия перенимает опыт Азербайджана в вопросе повышения качества государственных услуг

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Индонезия перенимает опыт Азербайджана в вопросе повышения качества и доступности государственных услуг. Как сообщает Report со ссылкой на индонезийские СМИ, об этом заявил министр по делам административных и бюрократических реформ страны Асман Абнур на семинаре инноваций общественных услуг.

По его словам, власти Индонезии в этой связи намерены и впредь поощрять деятельность государственных учреждений как на центральном, так и местном уровнях и отметил успешный опыт Азербайджана в вопросе разработки центра государственных услуг ASAN Xidmet.

Он подчеркнул, что поощряя создание центров общественного обслуживания, власти создают комфортные условия для обеспечения социальных и иных нужд населению страны.