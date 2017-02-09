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    Индонезия перенимает опыт Азербайджана в вопросе повышения качества государственных услуг

    Власти Индонезии намерены и впредь поощрять деятельность государственных учреждений

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Индонезия перенимает опыт Азербайджана в вопросе повышения качества и доступности государственных услуг. Как сообщает Report со ссылкой на индонезийские СМИ, об этом заявил министр по делам административных и бюрократических реформ страны Асман Абнур на семинаре инноваций общественных услуг.

    По его словам, власти Индонезии в этой связи  намерены и впредь поощрять деятельность государственных учреждений как на центральном, так и местном уровнях и отметил успешный опыт Азербайджана в вопросе  разработки центра государственных услуг ASAN Xidmet.

    Он подчеркнул, что поощряя создание центров общественного обслуживания, власти создают комфортные условия для обеспечения социальных и иных нужд населению страны. 

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