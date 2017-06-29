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Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Инам Керимов получил приглашение посетить с визитом Индонезию.

Как сообщает Report со ссылкой на индонезийские СМИ, приглашение было направлено министром государственного аппарата и бюрократических реформ Индонезии Асманом Абнуром.

Отмечается, что Индонезия намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере оказания услуг гражданам. Так, в ходе визита планируется подписание меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области улучшения общественных услуг в Индонезии и Азербайджане.