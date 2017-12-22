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    Индия заинтересована в создании совместных предприятий с Азербайджаном в сфере фармацевтики

    © Report

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Индия заинтересована в создании совместных предприятий с Азербайджаном в сфере фармацевтики.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Индии в Азербайджане Санджай Рана на пресс-конференции. 

    Посол подчеркнул, что сотрудничество в сфере фармацевтики - один из приоритетов сотрудничества Индии с Азербайджаном. 

    По его словам, индийские компании производят качественные препараты по  приемлемой цене и соответствуют стандартам. Эти лекарства поставляются в Европу и Америку и также пользуются спросом в Азербайджане. 

    "В связи с новыми правилами в сфере фармацевтики, наши компании обратились за регистрацией. И как только этот процесс завершится, в Азербайджан начнётся поставка продукции высоко качества за небольшую цену. Также мы заинтересованы в создании совместных предприятий в этой сфере", - заявил посол. 

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