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Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Индия заинтересована в создании совместных предприятий с Азербайджаном в сфере фармацевтики.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Индии в Азербайджане Санджай Рана на пресс-конференции.

Посол подчеркнул, что сотрудничество в сфере фармацевтики - один из приоритетов сотрудничества Индии с Азербайджаном.

По его словам, индийские компании производят качественные препараты по приемлемой цене и соответствуют стандартам. Эти лекарства поставляются в Европу и Америку и также пользуются спросом в Азербайджане.

"В связи с новыми правилами в сфере фармацевтики, наши компании обратились за регистрацией. И как только этот процесс завершится, в Азербайджан начнётся поставка продукции высоко качества за небольшую цену. Также мы заинтересованы в создании совместных предприятий в этой сфере", - заявил посол.