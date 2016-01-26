Посол: Азербайджан - важный партнер для Индии

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ "Азербайджан - важный партнер для Индии. Народы двух стран очень близки друг к другу исторически и культурно".

Об этом в интервью Report заявил посол Индии в Азербайджане Санджай Рана.

Отметив, что Индиа была одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана в 1991-м году, С.Рана сказал, что одним из приоритетов двустороннего сотрудничества в настоящее время является еще большее сближение народов двух стран.

Говоря об экономических отношениях, посол сказал, что уровень товарооборота сократился из-за низких цен на нефть и составил 250 млн. долларов в 2015 году. Дипломат также напомнил, что нефтяная компания Индии ONGC Videsh владеет акциями в месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" и нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан: "Также газовая компания GAİL подписала меморандум о взаимопонимании с SOCAR в области поставок сжиженного газа. Индийские компании чаще закупают энергоносители у Азербайджана, и это составляет основную часть товарооборота Индии и Азербайджана. Индия также экспортирует в Азербайджан чай, рис басмати, которые пользуются популярностью у азербайджанцев".

Дипломат также отметил, что индийские предприниматели могли бы воспользоваться транспортным коридором "Север - Юг": "Сейчас, для отправки грузов в Азербайджан по морю нам требуется 40 дней. Азербайджан имеет важное местоположение на международном транспортном коридоре "Север-Юг". По этому коридору мы могли бы транспортировать грузы в Россию и Европу через Азербайджан. Азербайджан и Иран работают над тем, чтобы проложить недостающие железнодорожные пути".

С.Рана также отметил потенциал в области туризма, сообщив, что в 2015-м году Индию посетили около 2000 туристов из Азербайджан. Он также подчеркнул, что культура Индии все еще популярна в Азербайджане: "Известный индийский актер Радж Капур посещал Азербайджан, так же как и Рашид Бехбудов и Эльмира Рагимова посещали Индию. У нас тесные культурные связи, и посольство Индии организовывает различные мероприятия в области культуры".

Кроме того, С.Рана заявил, что Азербайджан и Индия могли бы вместе бороться против терроризма: "Терроризм - это беда для всего человечества и это проблема, которую страны должны решать вместе".

Говоря о позиции Индии в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, посол заявил, что она ясна и непоколебима: "Мы всегда поддерживали принцип территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Исходя из этих принципов, мы всегда поддерживали решение нагорно-карабахского конфликта путем мирных переговоров. Мы также поддерживаем усилия Минской группы ОБСЕ".