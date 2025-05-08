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Инам Керимов принял участие в Конференции верховных судов тюркских государств

Инам Керимов принял участие в Конференции верховных судов тюркских государств Инам Керимов принял участие в Конференции верховных судов тюркских государств
Внешняя политика
8 мая 2025 г. 09:59
Инам Керимов принял участие в Конференции верховных судов тюркских государств

Делегация во главе с председателем Верховного Суда Инамом Керимовым приняла участие в Конференции верховных судов тюркских государств в турецкой Анталье.

Об этом сообщили Report в Верховном Суде.

Выступая на конференции Инам Керимов отметил, что очередная встреча верховных судов тюркских государств на единой платформе имеет особое значение с точки зрения укрепления сотрудничества на основе общих ценностей и общего правового наследия.

По его словам, одной из основных задач, стоящих перед судебными системами в современный период, является прозрачное и гибкое осуществление правосудия, повышение эффективности в этой сфере, расширение возможностей граждан по доступу к правосудию. Прогрессивные реформы, проводимые в судебно-правовой системе Азербайджана в последние годы, также служат этим целям, добавил он.

Керимов подчеркнул важность реализации более прогрессивных проектов между верховными судами тюркских государств, подготовки молодых юристов и судей, а также применения международного опыта

В завершение был утвержден устав Конференции верховных судов тюркских государств.

В рамках визита Инам Керимов провел встречи с председателем Верховного Суда Турции Омером Керкезом и председателем Высшего административного суда Турции Зеки Йигитом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürk Dövlətləri Ali Məhkəmələrinin Konfransının Əsasnaməsi təsdiq edilib

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