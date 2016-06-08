Имя российского певца исключено из "списка нежелательных лиц" МИД Азербайджана

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Гражданин Российской Федерации, певец, актер, композитор и бывший участник группы "Чай вдвоём" Денис Клявер обратился с официальным письмом в министерство иностранных дел Азербайджана с просьбой об исключении его имени из "Списка иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики". Об этом Report заявили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В письме Клявер подтвердил свое полное уважение территориальной целостности и суверенитету Азербайджанской Республики в пределах ее международно признанных границ. Д.Клявер отметил, что его визит на оккупированные территории Азербайджанской Республики со стороны Армении не был преднамеренным, и он не знал о последствиях этого визита. Он подчеркнул, что визит не был направлен на неуважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

В то же время, Д.Клявер выразил извинения правительству и народу Азербайджана за незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана и подтвердил, что он будет воздерживаться от таких поездок на оккупированные территории Азербайджана в будущем.

В пресс-службе МИД отметили, что обращение Д.Клявера было рассмотрено и было принято решение об исключении его имени из вышеупомянутого списка.