Имя победителя голосования на пост нового гендиректора ЮНЕСКО будет объявлено не позднее 13 октября

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Париже открылась 202-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО. Как сообщает Report, в повестку дня включено рассмотрение кандидатур на пост генерального директора организации.

Решение по новому руководителю ЮНЕСКО будет принято по результатам тайного голосования, назначенного на 9 октября. Пройдет кандидат, который сможет набрать абсолютное большинство голосов.

В настоящее время на пост Генерального директора ЮНЕСКО выдвинуто восемь кандидатур. В их числе посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы. Другие кандидаты - из Вьетнама, Египта, Катара, Китая, Ирака, Ливана и Франции.

В ЮНЕСКО не исключают, что потребуется несколько раундов голосования, чтобы получить необходимое большинство голосов. Ожидается, что имя победителя будет объявлено не позднее 13 октября.

Утверждение кандидата, назначенного Исполнительным советом, состоится 10 ноября. Новый генеральный директор, как ожидается, вступит в должность 15 ноября, сменив на посту Ирину Бокову из Болгарии, которая возглавляла ЮНЕСКО в течение двух четырехлетних сроков.