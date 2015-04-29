​Имя бывшего спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу исключено из "черного списка"

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Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Бывший спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу, нынешний посол Швеции в Афганистане Питер Семнеби обратился в МИД Азербайджана с просьбой исключить его имя из списка нежелательных лиц.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, в письме П.Семнеби отметил, что был включен в список нежелательных лиц в связи с тем, что совершил визит на оккупированные территории на неофициальной основе, чтобы лучше понять конфликт по завершении своих полномочий в качестве спецпредставителя ЕС: "П.Семнеби, отметив, что результаты визита совпали с точкой зрения Азербайджана и его обеспокоенностью, выразил сожаление и принес извинения за свой визит на территории, являющиеся с юридической точки зрения составной частью Азербайджана, без предварительного уведомления".

Х.Гаджиев заявил, что обращение П.Семнеби было рассмотрено в определенном порядке и принято решение об исключении его имени из списка нежелательных лиц: "Ему было разрешено принять участие в III Бакинском глобальном форуме, проходящем 28-29 апреля".