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Импорт российского угля в Китай достиг 5-летнего максимума

Импорт российского угля в Китай достиг 5-летнего максимума Импорт российского угля в Китай достиг пятилетнего максимума в августе и составил 8,54 млн тонн на фоне резкого роста спроса на энергоносители во второй по величине экономике мира.
Внешняя политика
20 сентября 2022 г. 16:59
Импорт российского угля в Китай достиг 5-летнего максимума

Импорт российского угля в Китай достиг пятилетнего максимума в августе и составил 8,54 млн тонн на фоне резкого роста спроса на энергоносители во второй по величине экономике мира.

Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera.

Закупки Китаем российских товаров выросли на 60 процентов в августе и составили 11,2 миллиарда долларов США на фоне растущего спроса на нефть, газ и уголь.

Китайские экспортеры также увеличили поставки в Россию, при этом их объем в прошлом месяце подскочил на 26 процентов в годовом исчислении до 8 миллиардов долларов.

Товарооборот между сторонами за первые восемь месяцев 2022 года достиг 117,2 миллиарда долларов, увеличившись более чем на 31 процент год к году.

Ранее Китай и Россия объявили, что их дружба “не имеет границ”, и усилили свое экономическое сотрудничество.

После начала военных действий России в Украине Пекин отказался осудить ее вторжение в эту страну и выступил против санкций Запада в отношении РФ, хотя и выразил надежду на переговоры и мир между сторонами.

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Версия на английском языке China’s imports of Russian coal hit 5-year high

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