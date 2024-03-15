Илья Дарчиашвили: Встреча глав МИД - один из эффективных механизмов регионального сотрудничества

Как передает Report, об этом он заявил Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили в ходе пресс-конференции по итогам 9-ой трехсторонняя встречи глав МИД Азербайджана , Грузии и Турции в Баку.

Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии стала одним из эффективных механизмов регионального сотрудничества. Грузия имеет стратегические и образцовые отношения с Азербайджаном и Турцией.

Как передает Report, об этом он заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили в ходе пресс-конференции по итогам

9-ой трехсторонняя встречи глав МИД трех стран в Баку.

"Сегодня мы обсудили Региональные возможности и вызовы, а также выразили Готовность к дальнейшему расширению нашего сотрудничества",- сказал он.

По словам министра, Грузия заинтересована в продвижении мира на Южном Кавказе и призывает к диалогу.

"Надеемся, что Азербайджан и Армения в скором времени подпишут мирный договор. Грузия также поддерживает достижение мира на Ближнем Востоке",- добавил министр.

Дарчиашвили подчеркнул, что стороны договорились о проведении следующей встречи глав МИД в Турции.