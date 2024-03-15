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Илья Дарчиашвили: Встреча глав МИД - один из эффективных механизмов регионального сотрудничества

Илья Дарчиашвили: Встреча глав МИД - один из эффективных механизмов регионального сотрудничества Как передает Report, об этом он заявил Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили в ходе пресс-конференции по итогам 9-ой трехсторонняя встречи глав МИД Азербайджана , Грузии и Турции в Баку.
Внешняя политика
15 марта 2024 г. 11:41
Илья Дарчиашвили: Встреча глав МИД - один из эффективных механизмов регионального сотрудничества

Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии стала одним из эффективных механизмов регионального сотрудничества. Грузия имеет стратегические и образцовые отношения с Азербайджаном и Турцией.

Как передает Report, об этом он заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили в ходе пресс-конференции по итогам
9-ой трехсторонняя встречи глав МИД трех стран в Баку.

"Сегодня мы обсудили Региональные возможности и вызовы, а также выразили Готовность к дальнейшему расширению нашего сотрудничества",- сказал он.

По словам министра, Грузия заинтересована в продвижении мира на Южном Кавказе и призывает к диалогу.

"Надеемся, что Азербайджан и Армения в скором времени подпишут мирный договор. Грузия также поддерживает достижение мира на Ближнем Востоке",- добавил министр.

Дарчиашвили подчеркнул, что стороны договорились о проведении следующей встречи глав МИД в Турции.

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Версия на английском языке Ilia Darchiashvili: Meeting of foreign ministers - one of effective mechanisms for regional co-op
Версия на азербайджанском языке İlya Darçiaşvili: XİN rəhbərlərinin görüşü regional əməkdaşlığın effektiv mexanizmlərindən biridir

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