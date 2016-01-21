Ильхам Алиев: Несмотря на мировой кризис Азербайджан делает всё для защиты экономики от негативных последствий

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ "Несмотря на продолжающийся глубокий экономический и финансовый кризис в мире, Азербайджан делает всё возможное для защиты cвоей экономики от негативных последствий".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье президента Азербайджана Ильхама Алиева "Будущее азербайджанской экономики", размещенной на сайте Всемирного экономического форума, проходящего в эти дни в Давосе.

Глава государства отметил, что за последние 10 лет экономика Азербайджана выросла на 300%, ненефтяная промышленность выросла на 8,4%, а уровень бедности и безработицы резко сократился.

"В текущих обстоятельствах, основной задачей правительства является поддержание макроэкономической стабильности и нормального уровня инфляции", - отметил президент, подчеркнув, что на конец 2015 года уровень инфляции составил менее 4%. Он отметил, что в 2016-м году правительство постарается сохранить инфляцию на таком же низком уровне.

Затронув тему энергетики, президент И.Алиев сказал, что инициативы и проекты, предложенные Азербайджаном, реализовываются за пределами региона, и соединяют страны и континенты. По его словам, Азербайджан является важным акционером во всех четырех проектах в рамках Южного газового коридора: "В результате реализации проекта Южного газового коридора, ряд государств получат выход к азербайджанскому газу в качестве альтернативного источника. Таким образом, Азербайджан становится очень важным и надежным партнером в обеспечении газовой безопасности Европы".

В статье президент также отметил, что развитие транспортной инфраструктуры также является приоритетной для страны. В этом плане он отметил проекты Шелкового Пути, Баку-Тбилиси-Карс, строительство аэропортов и международного морского порта в Азербайджане.

Кроме того, глава государства отметил развитие электронных услуг в Азербайджане, напомнив, что в стране открыто девять центров службы "ASAN".

Президент И. Алиев подчеркнул, что Азербайджан уделяет также большое внимание развитию туризма. "Азербайджан известен как один из центров мультикультурализма в мире, и народ страны этим гордится", - отметил президент.