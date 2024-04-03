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Ильхам Алиев: Звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, совершенно необоснованны

Ильхам Алиев: Звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, совершенно необоснованны Звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, являются совершенно необоснованными.
Внешняя политика
3 апреля 2024 г. 19:55
Ильхам Алиев: Звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, совершенно необоснованны

Звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, являются совершенно необоснованными.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что на проведенной 2 апреля в Париже пресс-конференции с Энтони Блинкеном министр иностранных дел Франции сказал неправду, обвинив Азербайджан в непризнании территориальной целостности Армении и в том, что он является источником опасности для Армении.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан привержен заявлению, принятому на встрече в Праге в 2022 году, и Алма-Атинскому заявлению.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: Qərbdə Azərbaycanın Ermənistana hücum etmək niyyəti ilə bağlı ittihamlar əsassızdır

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