Ильхам Алиев заявил Пезешкиану о важности расследования инцидента в Нахчыване

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подчеркнул важность расследования инцидента, произошедшего в Нахчыване.

Как передает Report, об этом глава государства заявил 8 марта в ходе телефонного разговора с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.

В ходе телефонного разговора главы государств также обменялись мнениями о перспективах развития совместных экономических проектов.