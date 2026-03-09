Ильхам Алиев заявил Пезешкиану о важности расследования инцидента в Нахчыване
Внешняя политика
- 09 марта, 2026
- 00:05
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подчеркнул важность расследования инцидента, произошедшего в Нахчыване.
Как передает Report, об этом глава государства заявил 8 марта в ходе телефонного разговора с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.
В ходе телефонного разговора главы государств также обменялись мнениями о перспективах развития совместных экономических проектов.
Последние новости
00:18
Пезешкиан выразил благодарность Ильхаму Алиеву за намерение направить гумпомощь ИрануВнешняя политика
00:05
Ильхам Алиев заявил Пезешкиану о важности расследования инцидента в НахчыванеВнешняя политика
23:51
Масуд Пезешкиан позвонил президенту Ильхаму АлиевуВнешняя политика
23:44
Сборная Азербайджана по дзюдо завершила Гран-при с четырьмя медалямиИндивидуальные
23:28
ЦАХАЛ заявил об ударе по штабу ВВС КСИР в ТегеранеДругие страны
23:14
Иран заявил о 104 погибших после атаки на эсминец IRIS DenaВ регионе
22:55
Макрон обсудил с Пезешкианом ситуацию в регионе и Ормузский проливДругие страны
22:45
СМИ: Новый верховный лидер Ирана будет носить фамилию ХаменеиВ регионе
22:34