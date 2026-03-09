Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Ильхам Алиев заявил Пезешкиану о важности расследования инцидента в Нахчыване

    Внешняя политика
    • 09 марта, 2026
    • 00:05
    Ильхам Алиев заявил Пезешкиану о важности расследования инцидента в Нахчыване

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подчеркнул важность расследования инцидента, произошедшего в Нахчыване.

    Как передает Report, об этом глава государства заявил 8 марта в ходе телефонного разговора с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.

    В ходе телефонного разговора главы государств также обменялись мнениями о перспективах развития совместных экономических проектов.

    Ильхам Алиев Масуд Пезешкиан Удар по аэропорту Нахчывана
    İlham Əliyev Pezeşkiana Naxçıvanda baş vermiş hadisənin araşdırılmasının vacibliyini vurğulayıb
    Ты - Король

    Последние новости

    00:18

    Пезешкиан выразил благодарность Ильхаму Алиеву за намерение направить гумпомощь Ирану

    Внешняя политика
    00:05

    Ильхам Алиев заявил Пезешкиану о важности расследования инцидента в Нахчыване

    Внешняя политика
    23:51

    Масуд Пезешкиан позвонил президенту Ильхаму Алиеву

    Внешняя политика
    23:44

    Сборная Азербайджана по дзюдо завершила Гран-при с четырьмя медалями

    Индивидуальные
    23:28

    ЦАХАЛ заявил об ударе по штабу ВВС КСИР в Тегеране

    Другие страны
    23:14

    Иран заявил о 104 погибших после атаки на эсминец IRIS Dena

    В регионе
    22:55

    Макрон обсудил с Пезешкианом ситуацию в регионе и Ормузский пролив

    Другие страны
    22:45

    СМИ: Новый верховный лидер Ирана будет носить фамилию Хаменеи

    В регионе
    22:34

    Турция направит шесть истребителей F-16 на север Кипра

    В регионе
    Лента новостей