Ильхам Алиев заявил, что говорит с президентом Ирана на одном языке

Ильхам Алиев заявил, что говорит с президентом Ирана на одном языке

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что говорит с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на одном языке, без переводчиков.

Как сообщает Report, об этом президент заявил в интервью "Аль-Арабия".

Глава государства характеризовал иранского коллегу как очень талантливого человека.

"Президент Ирана посещал Азербайджан. На самом деле, он дважды посещал Азербайджан. Первый раз - с официальным визитом. Во второй раз он присутствовал на саммите Организации экономического сотрудничества, который проходил в освобожденном Карабахе, в городе Ханкенди. И у нас с ним сложились очень хорошие рабочие отношения. Он (Пезешкиан - ред.) азербайджанец. В наших жилах течет одна и та же кровь, мы говорим на одном и том же языке, мы обходимся без переводчиков. Он даже продемонстрировал свои знания азербайджанской поэзии здесь, во время одного из публичных мероприятий. И ему не нужны никакие заметки. Он очень талантливый человек", - сказал он.