О нас

Ильхам Алиев заявил, что говорит с президентом Ирана на одном языке

Ильхам Алиев заявил, что говорит с президентом Ирана на одном языке Ильхам Алиев заявил, что говорит с президентом Ирана на одном языке
Внешняя политика
27 августа 2025 г. 10:34
Ильхам Алиев заявил, что говорит с президентом Ирана на одном языке

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что говорит с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на одном языке, без переводчиков.

Как сообщает Report, об этом президент заявил в интервью "Аль-Арабия".

Глава государства характеризовал иранского коллегу как очень талантливого человека.

"Президент Ирана посещал Азербайджан. На самом деле, он дважды посещал Азербайджан. Первый раз - с официальным визитом. Во второй раз он присутствовал на саммите Организации экономического сотрудничества, который проходил в освобожденном Карабахе, в городе Ханкенди. И у нас с ним сложились очень хорошие рабочие отношения. Он (Пезешкиан - ред.) азербайджанец. В наших жилах течет одна и та же кровь, мы говорим на одном и том же языке, мы обходимся без переводчиков. Он даже продемонстрировал свои знания азербайджанской поэзии здесь, во время одного из публичных мероприятий. И ему не нужны никакие заметки. Он очень талантливый человек", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ilham Aliyev says he speaks same language with Iranian president
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: İran Prezidenti ilə eyni dildə danışırıq, tərcüməçiyə ehtiyacımız yoxdur

Самое читаемое

В Дагестане произошло сильное землетрясение
В Дагестане произошло сильное землетрясение
27 августа 2025 г. 00:40
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
23 августа 2025 г. 17:23
МЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ Сядяряк
ФотоМЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 15:41
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
23 августа 2025 г. 17:13
Синьцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
ФотоСиньцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
21 августа 2025 г. 14:31
В Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
ФотоВ Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
24 августа 2025 г. 09:38
При пожаре в ТЦ Сядяряк в Баку дымом отравились 12 человек
При пожаре в ТЦ "Сядяряк" в Баку дымом отравились 12 человек
24 августа 2025 г. 19:56
Разрушений после взрыва газа в Кяльбаджаре нет, четверо получили легкие ранения
Разрушений после взрыва газа в Кяльбаджаре нет, четверо получили легкие ранения
26 августа 2025 г. 23:53
Глава МИД: Отмена 907-й поправки знаменует новый этап сотрудничества Азербайджана и США
Глава МИД: Отмена 907-й поправки знаменует новый этап сотрудничества Азербайджана и США
26 августа 2025 г. 15:43
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi