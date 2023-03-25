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Ильхам Алиев заявил, что Армения все еще осуществляет транспортировку на территории Азербайджана оружия и боеприпасов

Ильхам Алиев заявил, что Армения все еще осуществляет транспортировку на территории Азербайджана оружия и боеприпасов Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем 25 марта отметил, что Армения все еще осуществляет процесс транспортировки на территории Азербайджана, где временно разме
Внешняя политика
25 марта 2023 г. 18:55
Ильхам Алиев заявил, что Армения все еще осуществляет транспортировку на территории Азербайджана оружия и боеприпасов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем 25 марта отметил, что Армения все еще осуществляет процесс транспортировки на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы, оружия, боеприпасов и личного состава.

Как передает Report, информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

Президент Азербайджана привлек внимание к опасным официальным заявлениям руководства Армении, направленным на эскалацию.

Глава государства отметил, что 20 марта 2023 года во время очередной провокации Армении в направлении армяно-азербайджанской государственной границы, где размещается миссия Европейского Союза, был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы, а в ходе провокации, учиненной 5 марта незаконными армянскими воинскими формированиями в Карабахском регионе Азербайджана, двое наших военнослужащих стали шехидами.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Azərbaycan ərazilərinə Ermənistandan silah-sursat daşınmasının davam etdiyini bildirib

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