Ильхам Алиев заявил Блинкену, что попытки вмешательства во внутренние дела Азербайджана совершенно неприемлемы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что попытки вмешательства во внутренние дела Азербайджана абсолютно неприемлемы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что попытки вмешательства во внутренние дела Азербайджана абсолютно неприемлемы.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе главы государства в ответ на запрос Азербайджанского государственного информационного агентства – АЗЕРТАДЖ.

"В ходе телефонного разговора были затронуты многие вопросы, в том числе и этот. Президент Ильхам Алиев отметил, что попытки вмешательства во внутренние дела Азербайджана под предлогом вопроса прав человека абсолютно неприемлемы. Мы не принимаем основанные на двойных стандартах предвзятые заявления ряда западных стран по этому вопросу. В этой связи глава государства напомнил Государственному секретарю Энтони Блинкену об аресте в Армении представителей оппозиции и даже случаях их смерти в период нахождения под стражей, а также фактах нарушения прав человека и отметил, что в этом контексте молчание западных стран вызывает непонимание, и подобные факты являются наглядным примером именно двойных стандартов.

В ходе телефонного разговора президент Ильхам Алиев также коснулся вопроса, связанного с известным журналистом Джулианом Ассанжем, который долгое время подвергается физическим и моральным пыткам именно за свою журналистскую деятельность. Он подчеркнул, что обсуждается вопрос об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США и его казни. Глава государства также добавил, что необходимо рассматривать вопрос прав человека не только в локальном, но и, в целом, в глобальном контексте", - сообщили в пресс-службе главы государства.