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Ильхам Алиев: За прошедшие 30 лет азербайджано-албанское сотрудничество динамично развивалось

Ильхам Алиев: За прошедшие 30 лет азербайджано-албанское сотрудничество динамично развивалось Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Албания Байраму Бегаю.
Внешняя политика
28 ноября 2023 г. 13:20
Ильхам Алиев: За прошедшие 30 лет азербайджано-албанское сотрудничество динамично развивалось

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Албания Байраму Бегаю.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Республики Албания.

За прошедшие тридцать лет с момента установления наших дипломатических отношений азербайджано-албанские дружеские связи, продиктованные волей наших дружественных народов, укрепились, наше представляющее взаимный интерес сотрудничество динамично развивалось.

Учреждение в прошлом году посольства Азербайджана в Албании, а также осуществленные нами взаимные визиты придали импульс переходу наших межгосударственных отношений в новую плоскость, расширению сотрудничества в различных областях, в частности, в энергетической сфере.

Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия на пути укрепления наших дружественных отношений, основанных на взаимном доверии и поддержке, углубления плодотворного сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Албании – постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: ‘Over the past 30 years, cooperation between Azerbaijan and Albania has developed dynamically’
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ötən 30 ildə Azərbaycan-Albaniya əməkdaşlığı dinamik inkişaf edib"

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