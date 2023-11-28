Ильхам Алиев: За прошедшие 30 лет азербайджано-албанское сотрудничество динамично развивалось

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Албания Байраму Бегаю.

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Албания Байраму Бегаю.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Республики Албания.

За прошедшие тридцать лет с момента установления наших дипломатических отношений азербайджано-албанские дружеские связи, продиктованные волей наших дружественных народов, укрепились, наше представляющее взаимный интерес сотрудничество динамично развивалось.

Учреждение в прошлом году посольства Азербайджана в Албании, а также осуществленные нами взаимные визиты придали импульс переходу наших межгосударственных отношений в новую плоскость, расширению сотрудничества в различных областях, в частности, в энергетической сфере.

Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия на пути укрепления наших дружественных отношений, основанных на взаимном доверии и поддержке, углубления плодотворного сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Албании – постоянного благополучия и процветания".