О нас

Ильхам Алиев: Я прибыл в Сербию с большой делегацией

Ильхам Алиев: Я прибыл в Сербию с большой делегацией "Я прибыл с большой делегацией и вижу здесь также большую делегацию сербской стороны".
Внешняя политика
23 ноября 2022 г. 19:51
Ильхам Алиев: Я прибыл в Сербию с большой делегацией

"Я прибыл с большой делегацией и вижу здесь также большую делегацию сербской стороны".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Республики Сербия Александром Вучичем один на один в Белграде.

"Очень рад находиться в Вашей прекрасной стране и продолжать наш активный диалог. Мы часто встречаемся на международной арене, некоторых международных мероприятиях. Поддерживаем контакты по телефону. Одним словом, находимся на связи. Мы всегда вносим вклад в развитие наших двусторонних связей. В настоящее время они по своей сути являются уже стратегическим партнерством. Это не ограничивается лишь подписанным нами заявлением, а составляет основу нашего сотрудничества. Как Вы уже отметили, мы всегда поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность друг друга. Мы также наладили очень тесные личные отношения, с большим уважением относимся друг к другу. Это – один из важных элементов двустороннего сотрудничества.

Я прибыл с большой делегацией и вижу здесь также большую делегацию сербской стороны. У членов нашей делегации будет хорошая возможность очень активно пообщаться и спланировать дальнейшие шаги. Мы обсудим пути дальнейшего развития нашего сотрудничества, укрепления партнерства. Еще раз благодарю за гостеприимство", - сказал глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Serbiyaya böyük nümayəndə heyəti ilə gəlmişəm"

Экслюзивные новости

Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
21 ноября 2022 г. 15:12
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi