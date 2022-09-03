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Президент: Решение Азербайджана о совместной разработке ”Достлуг" с Туркменистаном - историческое решение

Президент: Решение Азербайджана о совместной разработке ”Достлуг" с Туркменистаном - историческое решение "Оцениваю решение Азербайджана о совместной разработке месторождения “Достлуг” с Туркменистаном как историческое решение. Мы приняли это решение, исходя из национальных интересов обеих стран, наших братских отношений".
Внешняя политика
3 сентября 2022 г. 14:39
Президент: Решение Азербайджана о совместной разработке ”Достлуг с Туркменистаном - историческое решение

"Оцениваю решение Азербайджана о совместной разработке месторождения “Достлуг” с Туркменистаном как историческое решение. Мы приняли это решение, исходя из национальных интересов обеих стран, наших братских отношений".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore.

Комментируя вопрос о Транскаспийском газопроводе, глава государства отметил, что это не проект Азербайджана: "Что касается наших нефтегазовых проектов, то они все реализованы. Сейчас мы работаем над проектом экспорта электроэнергии в Европу, но проект Транскаспийского газопровода основан на ресурсах Туркменистана. Поэтому, если правительство Туркменистана решит строить Транскаспийский трубопровод, это будет их решение. Если они примут такое решение, конечно, мы их поддержим".

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Версия на английском языке President: Azerbaijan's decision to jointly develop Dostlug field with Turkmenistan is historic
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycanın Türkmənistanla “Dostluq” yatağının birgə işlənilməsi qərarını tarixi qərar kimi dəyərləndirirəm"

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