Ильхам Алиев выступает на мероприятии "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества"

Глава государства выступает на мероприятии

С участием президента Азербайджана Ильхама Алиева проводятся обсуждения в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества".

Как сообщает Report, глава государства выступает на мероприятии.

В обсуждениях принимают участие бывшие президенты, премьер-министры, а также высокопоставленные лица, известные общественно-политические деятели, дипломаты, политологи из различных стран.

Мероприятие можно посмотреть в прямом эфире по следующем ссылкам.

https://www.youtube.com/user/presidentaz