Ильхам Алиев выступает на мероприятии "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества"

С участием президента Азербайджана Ильхама Алиева проводятся обсуждения в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества".
Как сообщает Report, глава государства выступает на мероприятии.
В обсуждениях принимают участие бывшие президенты, премьер-министры, а также высокопоставленные лица, известные общественно-политические деятели, дипломаты, политологи из различных стран.
Мероприятие можно посмотреть в прямом эфире по следующем ссылкам.