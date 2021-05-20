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Ильхам Алиев выступает на мероприятии "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества"

Ильхам Алиев выступает на мероприятии "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества" Глава государства выступает на мероприятии
Внешняя политика
20 мая 2021 г. 17:26
Ильхам Алиев выступает на мероприятии Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества
Ильхам Алиев

С участием президента Азербайджана Ильхама Алиева проводятся обсуждения в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества".

Как сообщает Report, глава государства выступает на мероприятии.

В обсуждениях принимают участие бывшие президенты, премьер-министры, а также высокопоставленные лица, известные общественно-политические деятели, дипломаты, политологи из различных стран.

Мероприятие можно посмотреть в прямом эфире по следующем ссылкам.

https://www.youtube.com/user/presidentaz

https://www.facebook.com/PresidentIlhamAliyev

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Версия на английском языке Event with participation of Ilham Aliyev kicks off
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyevin iştirakı ilə tədbir keçirilir - CANLI YAYIM

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