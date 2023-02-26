Ильхам Алиев высоко оценил сотрудничество между Азербайджаном и Исламским банком развития

Азербайджан и Исламский банк развития очень успешно и плодотворно сотрудничают.

Азербайджан и Исламский банк развития очень успешно и плодотворно сотрудничают.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал во время приема президента Группы Исламского банка развития Мухаммада Сулеймана Аль-Джассера.

Президент Азербайджана высоко оценил это сотрудничество.

Поблагодарив за поддержку, оказываемую банком проектам, реализуемым нашей страной, глава государства отметил необходимость определения будущего формата сотрудничества с точки зрения как процессов развития на региональном уровне, так и "Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан 2030", которые уже начали претворяться в жизнь в нашей стране.