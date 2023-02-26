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Ильхам Алиев высоко оценил сотрудничество между Азербайджаном и Исламским банком развития

Ильхам Алиев высоко оценил сотрудничество между Азербайджаном и Исламским банком развития Азербайджан и Исламский банк развития очень успешно и плодотворно сотрудничают.
Внешняя политика
26 февраля 2023 г. 14:27
Ильхам Алиев высоко оценил сотрудничество между Азербайджаном и Исламским банком развития

Азербайджан и Исламский банк развития очень успешно и плодотворно сотрудничают.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал во время приема президента Группы Исламского банка развития Мухаммада Сулеймана Аль-Джассера.

Президент Азербайджана высоко оценил это сотрудничество.

Поблагодарив за поддержку, оказываемую банком проектам, реализуемым нашей страной, глава государства отметил необходимость определения будущего формата сотрудничества с точки зрения как процессов развития на региональном уровне, так и "Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан 2030", которые уже начали претворяться в жизнь в нашей стране.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla İslam İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirib

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