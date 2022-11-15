Ильхам Алиев высоко оценил поддержку Албании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил поддержку Албании.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил поддержку Албании.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время совместного заявления для прессы с президентом Албании Байрамом Бегаем.

"Вы отметили, что Албания всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана, и эта поддержка всегда была взаимной. Мы очень высоко ценим заявления албанских официальных лиц как в период оккупации, так и во время Второй Карабахской войны, поддержку территориальной целостности Азербайджана", - сказал глава государства.