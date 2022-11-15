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Ильхам Алиев высоко оценил поддержку Албании

Ильхам Алиев высоко оценил поддержку Албании Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил поддержку Албании.
Внешняя политика
15 ноября 2022 г. 16:35
Ильхам Алиев высоко оценил поддержку Албании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил поддержку Албании.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время совместного заявления для прессы с президентом Албании Байрамом Бегаем.

"Вы отметили, что Албания всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана, и эта поддержка всегда была взаимной. Мы очень высоко ценим заявления албанских официальных лиц как в период оккупации, так и во время Второй Карабахской войны, поддержку территориальной целостности Азербайджана", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev highly appreciates Albania's support
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Albaniyanın dəstəyini yüksək qiymətləndirib

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