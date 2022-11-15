Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил поддержку Албании.
Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время совместного заявления для прессы с президентом Албании Байрамом Бегаем.
"Вы отметили, что Албания всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана, и эта поддержка всегда была взаимной. Мы очень высоко ценим заявления албанских официальных лиц как в период оккупации, так и во время Второй Карабахской войны, поддержку территориальной целостности Азербайджана", - сказал глава государства.