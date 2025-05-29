О нас

Ильхам Алиев высоко оценил письмо Дональда Трампа по случаю Дня независимости

Ильхам Алиев высоко оценил письмо Дональда Трампа по случаю Дня независимости Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что высоко оценивает поздравительное письмо, направленное президентом США Дональдом Трампом по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.
Внешняя политика
29 мая 2025 г. 13:38
Ильхам Алиев высоко оценил письмо Дональда Трампа по случаю Дня независимости

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что высоко оценивает поздравительное письмо, направленное президентом США Дональдом Трампом по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом глава государства сказал, принимая члена Комитета Сената США по международным отношениям, сенатора Стива Дэйнса.

Президент Ильхам Алиев сказал, что, как отмечено в послании, существуют широкие возможности для дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки в области безопасности, энергетической, торгово-экономической сферах.

Глава государства также отметил, что внимание, которое Дональд Трамп уделял развитию отношений с Азербайджаном в первый срок своего президентства, заслуживает одобрения. 

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Donald Trampın Müstəqillik Günü münasibətilə məktubunu yüksək qiymətləndirib

Самое читаемое

Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
23 мая 2025 г. 11:08
В Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
ФотоВ Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
26 мая 2025 г. 21:47
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
27 мая 2025 г. 06:37
В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
29 мая 2025 г. 14:03
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
24 мая 2025 г. 08:56
Азербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
ФотоАзербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
25 мая 2025 г. 20:31
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
23 мая 2025 г. 16:17
Черногория разгромила Коста-Рику на чемпионате мира по мини-футболу в Баку
ФотоЧерногория разгромила Коста-Рику на чемпионате мира по мини-футболу в Баку
24 мая 2025 г. 20:38
ИСЕСКО: В ряде западных стран люди не знают, что такое ислам и Коран
ИСЕСКО: В ряде западных стран люди не знают, что такое ислам и Коран
26 мая 2025 г. 11:39
Мерц: США, ФРГ, Британия, Франция сняли ограничения на дальнобойное оружие для Украины
Мерц: США, ФРГ, Британия, Франция сняли ограничения на дальнобойное оружие для Украины
26 мая 2025 г. 16:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi