Ильхам Алиев высоко оценил письмо Дональда Трампа по случаю Дня независимости

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что высоко оценивает поздравительное письмо, направленное президентом США Дональдом Трампом по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что высоко оценивает поздравительное письмо, направленное президентом США Дональдом Трампом по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом глава государства сказал, принимая члена Комитета Сената США по международным отношениям, сенатора Стива Дэйнса.

Президент Ильхам Алиев сказал, что, как отмечено в послании, существуют широкие возможности для дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки в области безопасности, энергетической, торгово-экономической сферах.

Глава государства также отметил, что внимание, которое Дональд Трамп уделял развитию отношений с Азербайджаном в первый срок своего президентства, заслуживает одобрения.