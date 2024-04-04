Ильхам Алиев высказал главе ЕК позицию азербайджанской стороны относительно брюссельской встречи

Президент Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен высказал позицию азербайджанской стороны относительно намеченной на 5 апреля в Брюсселе трехсторонней встречи Армения-ЕС-США.

Президент Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен высказал позицию азербайджанской стороны относительно намеченной на 5 апреля в Брюсселе трехсторонней встречи Армения-ЕС-США.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Также стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, в этом контексте отмечены возобновляемая энергия, транспортное сообщение, энергетическая безопасность и другие сферы взаимодействия.