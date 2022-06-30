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Ильхам Алиев выразил уверенность в успешном развитии отношений с Россией

Ильхам Алиев выразил уверенность в успешном развитии отношений с Россией Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что Азербайджан и впредь будет успешно развивать двусторонние отношения с Россией от имени наших стран и народов.
Внешняя политика
30 июня 2022 г. 04:11
Ильхам Алиев выразил уверенность в успешном развитии отношений с Россией

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что Азербайджан и впредь будет успешно развивать двусторонние отношения с Россией от имени наших стран и народов.

Как передает Report, об этом 29 июня в Ашхабаде заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность недавнего визита министра иностранных дел России в Азербайджан с точки зрения развития наших отношений.

На встрече были обсуждены перспективы двусторонних отношений и вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Rusiya ilə münasibətlərin uğurla inkişaf edəcəyinə əmin olduğunu bildirib

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