Ильхам Алиев выразил уверенность в успешном развитии отношений с Россией

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что Азербайджан и впредь будет успешно развивать двусторонние отношения с Россией от имени наших стран и народов.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что Азербайджан и впредь будет успешно развивать двусторонние отношения с Россией от имени наших стран и народов.

Как передает Report, об этом 29 июня в Ашхабаде заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность недавнего визита министра иностранных дел России в Азербайджан с точки зрения развития наших отношений.

На встрече были обсуждены перспективы двусторонних отношений и вопросы, представляющие взаимный интерес.