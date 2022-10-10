Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что если Армения проявит политическую волю, то мирный договор может быть подписан до конца этого года

Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что если Армения проявит политическую волю, то мирный договор может быть подписан до конца этого года

10 Президент Азербайджана Ильхам Алиев октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Э.Блинкеном выразил уверенность в том, что если Армения проявит политическую волю, то мирный договор может быть подписан до

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10 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Э.Блинкеном выразил уверенность в том, что если Армения проявит политическую волю, то мирный договор может быть подписан до конца этого года. Как сообщает Report, Президент Ильхам Алиев позитивно оценил проведенную в Женеве первую двустороннюю встречу между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Глава государства также выразил надежду, что заявление, принятое по итогам встречи в Праге, внесет вклад в мирный процесс. Глава государства также коснулся встреч, проведенных по инициативе как Энтони Блинкена, так и Джейка Салливана между представителями Азербайджана и Армении, расценил их как шаг к миру. Президент Азербайджана напомнил, что после Первой Карабахской войны более 3900 наших соотечественников считаются пропавшими без вести, отметил важность предоставления Арменией сведений о месте массовых захоронений. Президент Ильхам Алиев попросил государственного секретаря США, используя свои возможности, оказать содействие достижению решения данного вопроса. Глава государства сказал, что в Международном Комитете Красного Креста на основе свидетельских показаний и другой информации есть определенные сведения о местах некоторых массовых захоронений. В ходе телефонного разговора также состоялись обсуждения, касающиеся дальнейшего развития связей между Азербайджаном и США. Подпишитесь на наш Telegram канал