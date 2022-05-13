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Ильхам Алиев выразил соболезнования вице-президенту ОАЭ и наследному принцу Абу-Даби

Ильхам Алиев выразил соболезнования вице-президенту ОАЭ и наследному принцу Абу-Даби Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил вице-президенту, премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов и эмиру Дубая шейху Мухаммаду бин Рашиду аль Мактуму, а также наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего
Внешняя политика
13 мая 2022 г. 18:37
Ильхам Алиев выразил соболезнования вице-президенту ОАЭ и наследному принцу Абу-Даби
Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил вице-президенту, премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов и эмиру Дубая шейху Мухаммаду бин Рашиду аль Мактуму, а также наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мухаммаду бин Зайеду Аль Нахайяну письмо с соболезнованиями в связи с кончиной президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Халифа бин Зайеда Аль Нахайяна.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev extends condolences to Vice President and Crown Prince of United Arab Emirates
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev BƏƏ-nin Vitse-prezidenti və Əbu-Dabi Əmirliyinin Vəliəhdinə başsağlığı verib

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