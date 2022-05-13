Ильхам Алиев выразил соболезнования вице-президенту ОАЭ и наследному принцу Абу-Даби

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил вице-президенту, премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов и эмиру Дубая шейху Мухаммаду бин Рашиду аль Мактуму, а также наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мухаммаду бин Зайеду Аль Нахайяну письмо с соболезнованиями в связи с кончиной президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Халифа бин Зайеда Аль Нахайяна.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.