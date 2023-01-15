Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной Вахтанга Кикабидзе

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной Вахтанга Кикабидзе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной Вахтанга Кикабидзе.

Как передает Report, в тексте говорится:

"Крайне опечалены известием о кончине великого сына грузинского народа, выдающегося певца, актера и режиссера Вахтанга Кикабидзе.

Имя Вахтанга Кикабидзе навсегда вписано в славную летопись советской и грузинской культуры. Благодаря своему многогранному таланту, высокому профессионализму, новому и неповторимому духу, принесенному им в искусство, Вахтанг Кикабидзе стал символом целой эпохи. Незабываемые образы, созданные им в кино, песни, спетые с оригинальным исполнительским мастерством, занимают особое место в сердце нескольких поколений.

Вахтанг Кикабидзе был большим другом Азербайджана. Его творчество всегда пользовалось любовью азербайджанского народа, а к его личности относились с большим уважением и симпатией. Он также внес существенный вклад в развитие культурных связей, укрепление дружеских и добрососедских отношений между Азербайджаном и Грузией.

Светлая память о выдающемся мастере и искреннем человеке Вахтанге Кикабидзе всегда будет жить в нашем сердце.

Разделяю ваше горе в связи с этой тяжелой утратой, от своего имени и от имени Мехрибан ханым выражаю глубокие соболезнования".