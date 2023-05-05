Ильхам Алиев выразил соболезнования сербскому коллеге

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Республики Сербия Александру Вучичу.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Республики Сербия Александру Вучичу.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

С глубоким потрясением и скорбью восприняли известие об ужасной трагедии, случившейся в школе в городе Белград.

Разделяя Ваше горе в эти трудные минуты, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Сербии, желаю скорейшего выздоровления раненым".