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Ильхам Алиев выразил соболезнования сербскому коллеге

Ильхам Алиев выразил соболезнования сербскому коллеге Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Республики Сербия Александру Вучичу.
Внешняя политика
5 мая 2023 г. 19:32
Ильхам Алиев выразил соболезнования сербскому коллеге

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Республики Сербия Александру Вучичу.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

С глубоким потрясением и скорбью восприняли известие об ужасной трагедии, случившейся в школе в городе Белград.

Разделяя Ваше горе в эти трудные минуты, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Сербии, желаю скорейшего выздоровления раненым".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev expresses condolences to his Serbian counterpart
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev serbiyalı həmkarına başsağlığı verib

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