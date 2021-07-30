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Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с сильными пожарами в регионах Турции.
Внешняя политика
30 июля 2021 г. 11:08
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с сильными пожарами в регионах Турции.

Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой Брат,

Глубоко опечалены известием о сильных лесных пожарах, произошедших в различных регионах братской Турции, и их последствиях.

Уверен, что благодаря решительным шагам, предпринимаемым правительством под Вашим руководством, самоотверженный и боевой народ Турции в скором времени справится с этим бедствием.

Правительство и народ Азербайджана сегодня, как и всегда, солидарны с братским народом Турции и находятся рядом с ним.

От себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате разрушительных пожаров, желаю исцеления раненым.

Аллах рехмет элясин!".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğana başsağlığı verib

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