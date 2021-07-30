Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с сильными пожарами в регионах Турции.
Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:
"Уважаемый господин Президент,
Дорогой Брат,
Глубоко опечалены известием о сильных лесных пожарах, произошедших в различных регионах братской Турции, и их последствиях.
Уверен, что благодаря решительным шагам, предпринимаемым правительством под Вашим руководством, самоотверженный и боевой народ Турции в скором времени справится с этим бедствием.
Правительство и народ Азербайджана сегодня, как и всегда, солидарны с братским народом Турции и находятся рядом с ним.
От себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате разрушительных пожаров, желаю исцеления раненым.
Аллах рехмет элясин!".