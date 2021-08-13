Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Как передает Report, в соболезновании говорится:
"Уважаемый господин Президент,
Дорогой Брат,
Крайне опечален известием о человеческих жертвах и разрушениях в результате катастрофического наводнения, произошедшего в Кастамону, Синопе и Бартыне.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым и пострадавшим.
Аллах рехмет элясин!"