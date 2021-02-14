Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями.
Как передает Report, в тексте письма говорится:
Уважаемый господин Президент,
Мой дорогой Брат,
Известие о жестоком убийстве 13 мирных граждан Турции в результате вероломного террористического акта шокировало нас.
Мы крайне возмущены этим ужасающим террористическим актом против мирного населения и решительно осуждаем все проявления терроризма.
От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубочайшие соболезнования Вам, семьям и родственникам погибших, а также братскому народу Турции в связи с этой трагедией.
Allah rəhmət eləsin!