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Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями
Внешняя политика
14 февраля 2021 г. 13:15
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями.

Как передает Report, в тексте письма говорится:

Уважаемый господин Президент,

Мой дорогой Брат,

Известие о жестоком убийстве 13 мирных граждан Турции в результате вероломного террористического акта шокировало нас.

Мы крайне возмущены этим ужасающим террористическим актом против мирного населения и решительно осуждаем все проявления терроризма.

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубочайшие соболезнования Вам, семьям и родственникам погибших, а также братскому народу Турции в связи с этой трагедией.

Allah rəhmət eləsin!

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğana başsağlığı verib

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