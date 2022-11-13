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Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи жертвами в результате взрыва в Стамбуле.
Внешняя политика
13 ноября 2022 г. 19:43
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате взрыва в Стамбуле.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджанского государства.

"Дорогой Брат,

Глубоко потрясены известием о гибели и ранении людей в результате вероломного взрыва, совершенного в центре Стамбула.

В связи с произошедшей трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым.

Аллах рехмет элясин!", - говорится в письме.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğana başsağlığı verib

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