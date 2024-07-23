Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Вьетнама

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Вьетнама То Ламу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Вьетнама То Ламу.

Как сообщает Report, в тексте послания говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Крайне опечалены известием о кончине генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, выдающегося государственного деятеля Нгуен Фу Чонга.

Нгуен Фу Чонгу принадлежат большие заслуги в укреплении добрых традиций отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом. Мы высоко ценим вклад Нгуен Фу Чонга в развитие наших межгосударственных отношений.

В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семье и близким покойного, всему народу Вьетнама".