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Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Вьетнама

Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Вьетнама Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Вьетнама То Ламу.
Внешняя политика
23 июля 2024 г. 15:45
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Вьетнама

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Вьетнама То Ламу.

Как сообщает Report, в тексте послания говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Крайне опечалены известием о кончине генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, выдающегося государственного деятеля Нгуен Фу Чонга.

Нгуен Фу Чонгу принадлежат большие заслуги в укреплении добрых традиций отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом. Мы высоко ценим вклад Нгуен Фу Чонга в развитие наших межгосударственных отношений.

В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семье и близким покойного, всему народу Вьетнама".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev expresses condolences to President of Vietnam
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Vyetnam Prezidentinə başsağlığı verib

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