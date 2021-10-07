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Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Пакистана

Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Пакистана Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Пакистана Арифу Алви.
Внешняя политика
7 октября 2021 г. 15:02
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Пакистана
Ильхам Алиев
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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Пакистана Арифу Алви.

Как передает Report, информацию об этом распространил сайт главы государства.

"Крайне опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения, произошедшего в провинции Белуджистан Вашей страны.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Пакистана, желаю исцеления раненым, скорейшего устранения последствий землетрясения", - говорится в письме президента.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev extends condolences to Pakistani president
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Pakistan Prezidentinə başsağlığı verib

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