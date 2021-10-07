Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Пакистана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Пакистана Арифу Алви.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Пакистана Арифу Алви.

Как передает Report, информацию об этом распространил сайт главы государства.

"Крайне опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения, произошедшего в провинции Белуджистан Вашей страны.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Пакистана, желаю исцеления раненым, скорейшего устранения последствий землетрясения", - говорится в письме президента.