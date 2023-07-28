Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту ОАЭ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Объединенных Арабских Эмиратов Его величеству Шейху Мухаммеду бин Зайеду Аль Нахайяну.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Ваше величество,
Известие о кончине Вашего брата - представителя эмира Абу-Даби Шейха Саида бин Зайеда Аль Нахайяна глубоко опечалило нас.
В эти тяжелые минуты разделяю Ваше горе, от себя лично и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, всем членам Вашей семьи, братскому народу Объединенных Арабских Эмиратов глубокое соболезнование.
Аллах рехмет элясин!"