Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту ОАЭ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Объединенных Арабских Эмиратов Его величеству Шейху Мухаммеду бин Зайеду Аль Нахайяну.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Объединенных Арабских Эмиратов Его величеству Шейху Мухаммеду бин Зайеду Аль Нахайяну.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше величество,

Известие о кончине Вашего брата - представителя эмира Абу-Даби Шейха Саида бин Зайеда Аль Нахайяна глубоко опечалило нас.

В эти тяжелые минуты разделяю Ваше горе, от себя лично и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, всем членам Вашей семьи, братскому народу Объединенных Арабских Эмиратов глубокое соболезнование.

Аллах рехмет элясин!"