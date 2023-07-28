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Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту ОАЭ

Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту ОАЭ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Объединенных Арабских Эмиратов Его величеству Шейху Мухаммеду бин Зайеду Аль Нахайяну.
Внешняя политика
28 июля 2023 г. 18:01
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту ОАЭ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Объединенных Арабских Эмиратов Его величеству Шейху Мухаммеду бин Зайеду Аль Нахайяну.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше величество,

Известие о кончине Вашего брата - представителя эмира Абу-Даби Шейха Саида бин Зайеда Аль Нахайяна глубоко опечалило нас.

В эти тяжелые минуты разделяю Ваше горе, от себя лично и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, всем членам Вашей семьи, братскому народу Объединенных Арабских Эмиратов глубокое соболезнование.

Аллах рехмет элясин!"

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Версия на английском языке Ilham Aliyev offers condolences to UAE President
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev BƏƏ Prezidentinə başsağlığı verib

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