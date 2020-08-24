Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Грузии

Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемая госпожа президент,

Крайне опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате аварии автобуса на территории Душетского муниципалитета Вашей страны.

В связи с произошедшей трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Грузии, желаю исцеления раненым и пострадавшим".