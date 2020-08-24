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Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Грузии

Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Грузии Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Грузии Саломе Зурабишвили.
Внешняя политика
24 августа 2020 г. 20:40
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Грузии

Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

Как сообщает Report, в письме говорится: 

"Уважаемая госпожа президент, 

Крайне опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате аварии автобуса на территории Душетского муниципалитета Вашей страны.

В связи с произошедшей трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Грузии, желаю исцеления раненым и пострадавшим".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev expresses condolences to his Georgian counterpart
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev gürcüstanlı həmkarına başsağlığı verib

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