Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Германии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Как передает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и крупномасштабных разрушениях в результате сильного наводнения, произошедшего на западе Германии.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Германии, желаю исцеления раненым, скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия".