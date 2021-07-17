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Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Германии

Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Германии Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру.
Внешняя политика
17 июля 2021 г. 17:46
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Германии
Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Как передает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и крупномасштабных разрушениях в результате сильного наводнения, произошедшего на западе Германии.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Германии, желаю исцеления раненым, скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev offers condolences to German President
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Almaniya Prezidentinə başsağlığı verib

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