О нас

Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Грузии

Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Грузии Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе.
Внешняя политика
9 января 2025 г. 16:11
Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями премьеру Грузии Ираклию Кобахидзе в связи с гибелью детей при пожаре в Гальском районе Абхазии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый господин Премьер-министр, глубоко потрясены известием о гибели пятерых детей в результате пожара в селе Саберио Гальского района.

Разделяя Вашу скорбь в связи с этой трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших детей, всему народу Грузии", - говорится в письме.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ilham Aliyev expresses condolences to Georgian Prime Minister
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Gürcüstanın Baş nazirinə başsağlığı verib

Другие новости из категории

Haber Global: Пашинян разгневан отсутствием поддержки России в Карабахской войне
Haber Global: Пашинян разгневан отсутствием поддержки России в Карабахской войне
9 января 2025 г. 16:02
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
9 января 2025 г. 13:40
ООН распространила обращение Ильхама Алиева как официальный документ СБ и Генассамблеи
ООН распространила обращение Ильхама Алиева как официальный документ СБ и Генассамблеи
9 января 2025 г. 12:50
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью детей в Грузии
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью детей в Грузии
9 января 2025 г. 11:36
Haber Global широко осветил заявления президента Азербайджана, озвученные в интервью местным СМИ
ВидеоHaber Global широко осветил заявления президента Азербайджана, озвученные в интервью местным СМИ
9 января 2025 г. 02:37
Спецпредставитель ЕС по завершении визита в Баку поедет в Ереван
Спецпредставитель ЕС по завершении визита в Баку поедет в Ереван
8 января 2025 г. 21:28
МИД: Абсурдно, что Армения, препятствуя реинтеграции армянских жителей в Азербайджан, говорит о международном праве
МИД: Абсурдно, что Армения, препятствуя реинтеграции армянских жителей в Азербайджан, говорит о международном праве
8 января 2025 г. 21:20
Обсуждена повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества Азербайджана и ЕС
ФотоОбсуждена повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества Азербайджана и ЕС
8 января 2025 г. 21:09
Эрдоган: Турция всегда будет рядом с Азербайджаном
Эрдоган: Турция всегда будет рядом с Азербайджаном
8 января 2025 г. 20:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi