Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями премьеру Грузии Ираклию Кобахидзе в связи с гибелью детей при пожаре в Гальском районе Абхазии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый господин Премьер-министр, глубоко потрясены известием о гибели пятерых детей в результате пожара в селе Саберио Гальского района.

Разделяя Вашу скорбь в связи с этой трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших детей, всему народу Грузии", - говорится в письме.